औंधे मुंह गिरा चीन का प्रॉपर्टी बाजार, गेंहू, तरबूज, लहसुन के बदले बिक रहा आलीशान घर

बीजिंग, 6 जुलाई : दुनिया में लोग प्रॉपर्टी खरीदने (property developers in china) के लिए सालों से जमा पूंजी जमा करके घर खरीदते हैं। लेकिन चीन के बाजारों में मंदी की वजह से लोग अनाज, फल और सब्जी देकर मकान खरीद रहे हैं। चीनी दैनिक द ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन में रियल एस्टेट फर्मों (Real estate firms in China) ने अब तरबूज, गेहूं, लहसुन और कई अन्य कृषि उत्पादों में घरों के लिए भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। टियर -3 और 4 शहरों में रियल्टी घर खरीदारों को गेहूं और लहसुन के साथ घर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

Real estate firms in China have now started accepting payments for homes in watermelon, wheat, garlic and several other agricultural produce, Chinese daily The Global Times reported. Realtors in tier-3 and 4 cities are encouraging home buyers to pay part of the house payment with wheat and garlic.