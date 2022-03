आखिर चार सालों में ही क्यों डूब गया ‘कप्तान खान’ का जहाज? क्या पाकिस्तान इमरान के ‘लायक’ नहीं है?

International

इस्लामाबाद, मार्च 30: पाकिस्तान की राजनीतिक गलियारों में एक कहावत है... कि जब कोई नया शख्स प्रधानमंत्री बनता है, तो पहले साल वो सेना की हर बात मानता है। दूसरे साल अपने 'चापलूसों' की वजह से सेना के सामने खड़ा होना शुरू कर देता है। तीसरे साल वो खुद को 'वास्तविक प्रधानमंत्री' समझते हुए सेना को फरमान देना शुरू कर देता है और चौथे साल, सेना उस 'प्रधानमंत्री' को कुर्सी से उतारकर बहुत दूर फेंक देती है। इमरान खान के साथ भी यही हुआ है....

After all, why did Imran Khan lose the trust of the army in just four years? Is Pakistan not worthy of Imran Khan?