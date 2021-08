तालिबान-चीन गठजोड़ से अफगानिस्तान पर क्यों मंडराया नया खतरा ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 अगस्त: अफगानिस्तान में चीन तालिबान से सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही साठगांठ नहीं कर रहा है। इसमें उसके अपने हित भी छिपे हुए हैं। शी जिनपिंग को लगता है कि तालिबान से दोस्ती करेंगे तो वह शिंजियांग प्रांत पर मंडराते खतरे को टाल सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि शिंजियांग प्रांत चीन के लिए अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने की कैसी धरती है। यहां उइगर मुसलमानों पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जुल्म की कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आ चुकी है। चीन को अब लगता है कि तालिबान उइगरों पर जुल्म ढाते रहने में उसकी मदद कर सकता है।

English summary

By colluding with the Taliban, China wants to use it as a shield for its own interests