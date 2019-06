अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला 10 मिनट पहले क्यों रोका

International

BBC Hindi

अमरीका और ईरान के बीच तनाव फ़िलहाल कम होता नज़र नहीं आ रहा है. इस तनाव में सबसे ताज़ा मामला एक अमरीकी जासूसी ड्रोन को मार गिराने का है.

गुरुवार को ईरान ने एक स्वचालित अमरीकी ड्रोन को मार गिराया था. ईरान का दावा है कि ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में था जबकि अमरीका इस दावे को ग़लत बता रहा है.

ये मामला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है.

अमरीका इसका जवाबी हमला देने के लिए भी तैयार हो गया था लेकिन हमले के ठीक 10 मिनट पहले अमरीका राष्ट्रपति ने हमले को रोक दिया. जवाबी हमले के लिए तीन इलाक़ों का चयन भी कर लिया गया था लेकिन बाद में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का मन बदल गया.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया कि अगर हमला हुआ तो क़रीब डेढ़ सौ लोग मारे जाएंगे. जिसके बाद ही उन्होंने हमला रोक दिया.

उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया, "हमला होने के सिर्फ़ 10 मिनट पहले मैंने इसे रोक दिया."

न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले इस बड़े फ़ैसले की जानकारी दी थी. गुरुवार देर रात न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान पर हमले की कार्रवाई अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में थी तभी अमरीकी राष्ट्रपति ने सेना को इसे रोकने को कहा.

