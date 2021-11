वुहान की एक महिला वेंडर थी कोरोना वायरस की पहली मरीज, चीन के जानलेवा झूठ का हो गया पर्दाफाश

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 20: चीन में ही कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था, इसका खुलासा अब हो चुका है। नये स्टडी में खुलासा हुआ है कि, चीन के वुहान शहर में ही पहला कोरोना मरीज मिला था और वो चीन के मछली बाजार में समुद्री मछली बेचने वाला एक व्यापारी था। साइंस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, वुहान के सी फुड मार्केट में ही कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

A new study has revealed that a female vendor of a seafood market in Wuhan was the first patient of the corona virus.