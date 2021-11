कौन हैं शोम्बी शार्प, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने नियुक्त किया है भारत का रेजिडेंट कोर्डिनेटर, क्या होगा काम?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 16: यूनाइटेड नेशंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले शोम्बी शार्प को भारत सरकार की मंजूरी के बाद भारत का रेजिडेंट कॉर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को शोम्बी शार्प की नियुक्ति की घोषणा की है और कार्यभाल संभालने के लिए शोम्बी शार्प भारत आ चुके हैं।

English summary

The United Nations has appointed Shomby Sharp as the Resident Coordinator of India. After all, who is Shombi Sharp and what will be his work in India, let's know.