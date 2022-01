कौन हैं नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक, जो बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, जॉनसन का जाना तय?

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जनवरी 14: ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाकर खुद शराब पार्टी करने में व्यस्त होने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन का इस्तीफा हो सकता है। इसके साथ ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है, कि आखिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक कौन हैं और उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए गर्व की बात कैसे होगा।

English summary

Boris Johnson may resign from the post of Prime Minister, so Rishi Sunak can become the next Prime Minister of Britain.