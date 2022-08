दुनिया के प्रसिद्ध 'हैकर' आखिर क्यों बन गया 'व्हिसलब्लोअर, जानें पीटर की दास्तान

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 24 अगस्त : कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया में इस 'बेताज बादशाह' को लोग 'मुज'के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहें हैं पीटर ज़टको की, जो कभी ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ हुआ करते थे। इस साल जनवरी में Zatko को कंपनी से निकाल दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ट्विटर (Twitter की खामियां बताने की वजह से निकाला गया था।

English summary

Zatko is a famous hacker and one of USA's top cybersecurity experts. He was hired by former Twitter head Jack Dorsey in 2020 after Twitter suffered a massive cyberattack, Zatko said in an interview with CNN. He was Twitter’s security lead from November 2020 to January 2022.