कौन हैं बान की मून, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, भारत के लिए धड़कता है मेरा आधा दिल...

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 22: यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की-मून ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत को लेकर काफी विशेष बातों का जिक्र किया है। सबसे खास बात जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कि उनका आधा दिल भारत में ही बसता है। आईये जानते हैं, कि आखिर बान की-मून कौन हैं और भारत के साथ उनका क्या रिश्ता रहा है।

Who is Ban Ki-moon, who has written and praised India in his autobiography, half of his heart resides in India.