जानें कौन हैं भारतीय मूल के अनिल मेनन, जो नासा की टीम में हुए हैं शामिल, चांद और मंगल पर रखेंगे कदम

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 08: भारतीय मूल के वैज्ञानिक लगातार विज्ञान जगत में इतिहास रच रहे हैं और अब एक और 'भारत का बेटा' धरती से बाहर अनंत आकाश में भारत का नाम रोशन करेगा। भारतीय मूल के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन उन 10 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जिन्हें नासा के भविष्य के मिशन के लिए चुना गया है। अनिल मेनन उन वैज्ञानिकों की टीम में शामिल हुए हैं, जो आगे जाकर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर कदम रखेंगे।

English summary

Know who is Dr. Anil Menon, who has been selected by NASA in the team of 10 astronauts, who will go to Moon and Mars missions in future.