स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया बड़ा सहयोग, WHO प्रमुख ने कहा, 'Thank You' पीएम मोदी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेबरेयेसस (WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने 'हेल्थ फॉर ऑल' सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक पारंपरिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि, जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी और डब्ल्यूएचओ प्रमुख घेबरेयेसस इंडोनेशिया के बाली में हैं। सम्मेलन में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने महामारी और स्वास्थ्य संकट के विषय पर अपनी रखी। उन्होंने बताया कि कैसे इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया।



English summary

World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus on Tuesday shared a note of gratitude for Prime Minister Narendra Modi for the support in setting up of a global traditional health centre to ensure “health for all”. PM Modi and the WHO chief are in Bali, Indonesia, to attend the G20 Summit. At the summit, the head of the top global health body also spoke about the pandemic and health crisis that had ravaged the global economy.