WHO ने दी बड़ी खुशखबरी, इस साल दुनिया से कोरोना के खत्म होने की भविष्यवाणी की, रखी एक शर्त

Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 02: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि, उन्हें 'विश्वास' है कि इस साल दुनिया से कोविड का अंत हो जाएगा।डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने इस बात की उम्मीद जताई है कि, इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का तीव्र चरण समाप्त हो जाना चाहिए।

