कौन-कौन से जीव अगले कुछ वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं ? एक नई रिसर्च में सामने आई ये लिस्ट

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वेलिंग्टन (न्यूजीलैंड), 19 सितंबर: दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग पर बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब धरती से विलुप्त हो रहे जीवों की लिस्ट सामने आती है तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आने लगती है। जीवों के विलुप्त होने को लेकर कई तरह के शोध चल रहे हैं। लेकिन, कुछ शोध के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, वह हमारी सोच से भी ज्यादा गंभीर हैं। क्या जंगली जानवर और क्या समुद्री जीव, विलुप्त होने की कगार पर सबकी लाइन लग चुकी है। इसके लिए बहुत बड़े कारण हमारी इंसानी गतिविधियां ही हैं, जो आधुनिक युग में बहुत ही बेकाबू हुई हैं। इस लेख में जो जानकारी दी जा रही है, उम्मीद है कि वह हमें नींद से जगाने में मददगार साबित हो।

English summary

,Due to climate change and global warming, thousands of animal species may become extinct in the coming few decades. New research in New Zealand has given concrete information about the crisis