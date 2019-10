सऊदी अरब में रह रहे 26 लाख भारतीयों के लिए पीएम मोदी ने क्या कहा

International

bbc-BBC Hindi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर हैं. पिछले तीन सालों में पीएम मोदी का ये दूसरा सऊदी दौरा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने अरब न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा है कि दोनों देश जी-20 के भीतर ग़ैर-बराबरी और टिकाऊ विकास पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

मोदी ने कहा कि सऊदी और भारत स्ट्रैटिजिक पार्टनर्शिप काउंसिल के तहत कई समझौते करने जा रहे हैं. भारतीय प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत हुए हैं. पढ़ें, उनके इंटरव्यू के मुख्य अंश-

Sharing my interview with @arabnews, where I spoke about robust ties between India and Saudi Arabia, the reform trajectory in India, energy partnership and more. Do have a look. https://t.co/IIav8Gc6Wr