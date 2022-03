क्या है फिर से कोरोना की लहर आने की वजह, कहां और क्यों बढ़ रहे हैं मामले ? WHO की चेतावनी समझिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 मार्च: दुनिया भर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी देशों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना की ताजा लहर चीन, हॉन्ग कॉन्ग, दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों समेत कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, जहां अकेले बुधवार को नए इंफेक्शन के 6,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह बहुत बड़े संकट का एक छोटा सा संकेत भर हो सकता है। क्योंकि, दिक्कत ये है कि कई देशों ने टेस्टिंग की संख्या बहुत ही कम कर दी है।

What is the reason for the covid-19 wave coming again, where and why are the cases increasing-WHO