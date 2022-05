नई मुसीबत में दुनिया, अफ्रीका से निकलकर मंकीपॉक्स ब्रिटेन पहुंचा, चेचक जैसी बीमारी पर जानिए सबकुछ

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 02: पिछले दो सालों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पहले ही परेशान है और लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इस बीच अफ्रीका से निकली चेचक जैसी एक नई बीमारी ने वैज्ञानिकों को चेतावनी जारी करने पर मजबूर कर दिया है। इस बीमारी को मंकीपॉक्स कहा जा रहा है और इस बीमारी की वजह भी वायरस ही है, जो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसको लेकर अभी भी जांच चल रही है। आइये जानते हैं, मंकीपॉक्स बीमारी को लेकर हर जानकारी, जिन्हें जानना जरूरी है।

English summary

What is the monkeypox virus that reached Britain after leaving Africa and what are the symptoms in patients suffering from this virus, know everything