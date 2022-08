क्या है 'China's Final Warning', क्यों उड़ता है इसका मजाक

International

oi-Ankur Singh

बीजिंग, 03 अगस्त। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के चलते चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन ने अमेरिका को खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर हिम्मत है तो पेलोसी ताइवान में लैंड करके दिखाएं। लेकिन चीन की धमकी के बावजूद पेलोसी ताइवान पहुंच गई है। हालांकि चीन की धमकी को देखते हुए अमेरिकी युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं चीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए 21 लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज दिया।

