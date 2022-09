यूक्रेन युद्ध के बीच अगर अचानक राष्ट्रपति पुतिन की मौत हो जाए तो क्या होगा?

International

Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव, सितंबर 13: हाल के महीनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अटकलें लगाई गईं हैं और कई रिपोर्ट्स में दावे किए गये हैं, कि राष्ट्रपति पुतिन कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें पार्किंसन जैसी घातक बीमारी भी है। यहां तक की रूसी राष्ट्रपति की जान लेने की भी कोशिश की गई, जिसमें वो बट गये। हालांकि, अभी तक उनके कैंसर के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्या होगा अगर कैंसर का दावा सही हो और युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाए?

