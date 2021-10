दिग्गज वैज्ञानिक की चेतावनी, एलियंस के हमले में धरती से मिट जाएगा इंसानों का नामोनिशान, UN से अपील

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 01: हॉलीवुड की मशहूर फिल्में 'इंडिपेंडेंस डे' और 'मार्स अटैक' जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों ने दिखाया है कि अगर एंलियंस धरती पर हमला कर दें, तो किस तरह का भीषण दृश्य बन सकता है। हॉलीवुड की इन फिल्मों में से ज्यादातक फिल्मों में दिखाया गया है कि इंसानों ने आखिरकार एलियंस पर विजय प्राप्त कर ली है और या तो एलियंस मारे गये या फिर वो धरती से भाग खड़े हुए। लेकिन, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस (SETI) के एक दिग्गज वैज्ञानिका का मानना है कि एलियंस से लड़ाई में इंसानों की बुरी तरह से हार होगी।

English summary

The famous scientist of the SETI Institute has said that if aliens come to Earth, then the existence of humans will disappear, so the United Nations should be serious and make a protocol.