प्यार आपके दिमाग पर क्या असर डालता है? रिसर्च में पहली बार पता चलीं हैरान करने वाली बातें

प्यार के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। प्यार के अन्य रूपों में, जैसे मां-बाप से प्यार, दोस्त से प्यार, भाई-बहन से प्यार...हर स्थिति में मस्तिष्क की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है।

Love Research: कहते हैं, प्यार दिल से होता है और लाखों शायरी और कविताएं प्यार को लेकर लिखी गईं हैं और कही गई हैं। जब से धरती पर इंसान आए हैं, प्यार उसी दिन से एक खुशनुमा अहसास रहा है और प्यार में पड़ने का मतलब किसी का आपका दिल छूना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि प्यार आपके दिमाग के साथ क्या करता है? प्यार होने के बाद इंसानों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते हैं, तो आइये समझते हैं, कि प्यार को लेकर जो नया रिसर्च किया गया है, उसमें किन बातों का पता चला है।

