kamikaze Drone क्या हैं, जिनसे रूस मचा रहा यूक्रेन में तबाही, क्या ईरानी ड्रोन बनेगा गेमचेंजर?

kamikaze Drones in Russia-Ukraine war: पश्चिमी देशों से मिली हथियारों की बदौलत रूसी खेमे में अफरातफरी मचा चुकी यूक्रेनी सेना पर अब ईरानी ड्रोन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन पर नये घातक रूसी हवाई हमलों की एक नई लहर में 25 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। युद्ध के शुरूआती दिनों के बाद रूस का ये सबसे खतरनाक हमला है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि, 10 अक्टूबर से शुरू हुए मौजूदा हमलों की नई सीरिज ने देश भर में कम से कम 10 क्षेत्रों को बुरी तरह से निशाना बनाया है और इन हमलों में रूस ने अपनी मिसाइलों के साथ-साथ ईरान निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है।

Footage of Ukraine police shooting at kamikaze drones this morning, sent by Russia to bomb civilians. pic.twitter.com/GILeCwCGbJ

What are Iran-made kamikaze drones, from which Russia is causing havoc in Ukraine, will it prove to be a game changer?