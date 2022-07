ब्रिटेन में 'मौत का पारा हाई' देश में इमरजेंसी लागू, गर्मी से लाल हुआ आसमान

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 18 जुलाई : ब्रिटेन में हीटवेव को लेकर सोमवार और मंगलवार को नेशनल इमरजेंसी (राष्ट्रीय आपातकाल) की घोषणा की (uk declares national emergency) गई थी। आज ब्रिटेन के अधिकांश अखबारों के फ्रंट पेज पर लू (Heatwave) की खबरें दिखीं। गर्मी के कारण अपातकाल की घोषणा करने वाला देश ब्रिटेन इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। बता दें कि, पूरे यूरोप इस बार भीषण गर्मी की चपेट में है।

English summary

Parts of Europe are reeling under a severe heatwave condition due to wildfires raging across Portugal, Spain, France, Greece and Croatia. On Sunday, authorities across southern Europe battled to control huge wildfires in these countries, with hundreds of deaths blamed on soaring temperatures that scientists say are consistent with climate change.