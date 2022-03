‘भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे’, तबाही को देख रो पड़े यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, मार्च 07: यूक्रेन में तबाही के मंजर को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की भावुक हो गये हैं और उन्होंने कहा है कि, 'भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे' और यूक्रेन इसे 'कभी नहीं भूलेगा'। यूक्रेनी राष्ट्रपित जेलेंस्की ने कहा कि, रूस की सेना यूक्केन के बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही है और रूसी सैनिक लगातार शहरों पर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के 12वें दिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों से साथ देने की भावुक अपील की है।

'भाड़े के लड़ाकों' से पुतिन करेंगे कीव पर कब्जा! सीरियाई लड़ाकों को शहरी लड़ाई लड़ने का दिया 'ठेका'?

English summary

Ukrainian President has said in an emotional message that, God will never forgive Russia, we will never forgive Russia.