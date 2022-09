अमेरिका से तनातनी के बीच शी अपने 'जिगरी दोस्त' पुतिन से करेंगे मुलाकात, क्या करेंगे बाइडेन?

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 7 सितंबर : शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की 15 से 16 सितंबर को होनेवाली बैठक से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस ने रूसी दूत का हवाला देते हुए बताया कि, बैठक से इतर दोनों कद्दावर नेताओं की मुलाकात होगी। आशा है कि, दोनों देशों के बीच इस मुलाकात के दौरान ताइवान को लेकर अमेरिका का रूख और अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है।



English summary

Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping to meet on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Samarkand (Uzbekistan) on September 15 to 16, reported Russian News Agency TASS citing Russian envoy...