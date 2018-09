न्‍यूयॉर्क। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसे दुनियाभर में 'अंकल सैम' के नाम से जानते हैं, मंगलवार को दुनियाभर ने उसका मजाक उड़ाया। वजह बने राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनके अजब-गजब दावे। यूनाइटेड नेशंस (यूएन) में इस समय यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेंबली (उंगा) का 73वां सत्र चल रहा है। 18 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है और मंगलवार को ट्रंप ने यहां पर दूसरी बार अपना संबोधन दिया। पांच अक्‍टूबर तक चलने वाले इस सत्र के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज भी न्‍यूयॉर्क पहुंची हैं।

डोनाल्‍ड ट्रंप ने मंगलवार को करीब 30 मिनट तक अपना भाषण दिया। उनकी स्‍पीच में ईरान से लेकर साउथ कोरिया तक का जिक्र हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला और इसे मीडिल-ईस्‍ट में मौत और हिंसा के वातावरण के लिए जिम्‍मेदार ठहराया। ट्रंप ने जैसे ही कहा कि उनके प्रशासन ने अमेरिका के इतिहास में किसी और राष्‍ट्रपति की तुलना में ज्‍यादा काम किए हैं तो लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हालांकि ट्रंप खुद भी अपने दावे पर मुस्‍कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा, 'दो वर्षों से भी कम समय में मेरे प्रशासन ने इतना कुछ काम किया है, जितना हमारे देश के इतिहास में अब तक किसी भी प्रशासन ने नहीं किया।' उनके ऐसा कहते ही संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के हॉल में बैठे दुनिया के विभिन्‍न देशों के नेता हंस पड़े। अपनी इस बात पर ऐसी प्रतिक्रिया की उम्‍मीद ट्रंप को भी नहीं थी।

उन्‍होंने कहा भी, 'मुझे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्‍मीद नहीं थी।' हालांकि दुनिया के नेताओं की हंसी के बाद भी ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका पहले इतना मजबूत व सुरक्ष‍ित कभी नहीं था, जितना उनके कार्यकाल में आज है। डोनाल्‍ड ट्रंप ने यहां कहा कि आज अमेरिका की सेनाएं दुनिया में सबसे ज्‍यादा ताकतवर हैं। इसके अलावा उन्‍होंने अर्थव्‍यवस्‍था से जुड़े कई आंकड़ें भी पेश किए। ट्रंप ने ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव किया और कहा कि यह अमेरिका के हित में नहीं था। अपने संबोधन के दौरान वह ईरान पर जमकर बरसे। उन्‍होंने कहा कि यह देश अपने पड़ोसी मुल्‍कों की सीमाओं व संप्रभुता का सम्‍मान नहीं करता और इसके नेता अपने हित साधने के लिए मध्‍य-पूर्व में अफरा-तफरी मचा रहे हैं।

Even as president,

Even as an alleged billionaire,

The world laughs at Donald Trump.

As much as he denies it, the one thing he's always wanted and will never get is respect from the global elite.

Watch how he squirms with shame as the world's leaders laugh in his face.#UNGA pic.twitter.com/IE1v1JX3Ki