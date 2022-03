Video: पिता ने मासूम बेटे को बिल्डिंग की खिड़की से नीचे उछाला, आग से बचने के लिए खुद भी लगाई छलांग

International

न्यू जर्सी, 13 मार्च: अमेरिका के न्यू जर्सी इलाके में एक इमारत में आग लग गई और उसमें पुलिस वालों ने सिर्फ 15 मिनट में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उससे संबंधित वीडियो खूद देखा जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक शख्स और उसका तीन साल का मासूम बेटा बिल्डिंग में लगी आग में फंस गया था। धुआं बढ़ता जा रहा था। दम घुटने की नौबत आ चुकी थी। जबतक उन्हें दूसरे रास्ते से निकालने का इंतजाम किया जाता, तबतक अनहोनी होने का खतरा था। आखिरकार पुलिस वालों ने शख्स को तुरंत बच्चे को उनकी ओर उछालने को कहा। बच्चे के पिता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसने वही किया और फिर खुद भी छलांग लगा दी।

Rescue captured on officers' body worn camera. Dad throws child out 2nd floor window to officers and firefighters, then jumps to escape flames consuming apartment building. pic.twitter.com/Ku5jQ6sOUy

The video of fire rescue that broke out in the building of a township in New Jersey, USA, went viral,the father first tossed the innocent son and then jumped himself