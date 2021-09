बृहस्पति ग्रह से टकराई रहस्यमयी वस्तु, निकली तेज रोशनी, पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों ने बनाया VIDEO

International

नई दिल्ली, 16 सितंबर: अंतरिक्ष इतना विशाल है कि उसके सभी रहस्यों को सुलझाना नामुमकिन है। सिर्फ सौरमंडल की ही बात करें, तो अभी तक हर ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। जिस वजह से बहुत सी घटनाएं हमेशा के लिए रहस्य ही बनी रहती हैं। अब एक शौकिया खगोलविद ने बृहस्पति ग्रह पर अजीबो-गरीब घटना को कैप्चर किया है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हासिल हो पाई। (वीडियो-नीचे)

A new impact flash has been discovered on Jupiter by Brazilian observer Jose Luis Pereira - the flash occurred at Sep 13th, 22:39:30 UTC. It looks quite a bright one. Follow up images of this region will be useful to see if any dark scar was left following the event. pic.twitter.com/LL9rDGvodm