अमेरिका ने अफगानिस्तान से सभी नागरिकों को तत्काल बुलाया, एक और प्रांतीय राजधानी पर तालिबान का कब्जा

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/काबुल, अगस्त 07: अफगानिस्तान में तालिबान लगातार नये नये इलाकों पर कब्जा कर रहा है और अब प्रांतों की राजधानियों पर भी तालिबान ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में काफी तेज लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और तालिबानी आतंकी लगातार बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन सबके बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन अफगानिस्तान से बाहर निकलने को कहा है।

English summary

The US has asked its citizens to leave Afghanistan immediately. At the same time, the Taliban have captured another provincial capital, Shebergen.