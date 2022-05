रूसी तेल खरीद पर चर्चा करने के लिए आएंगे अमेरिकी अधिकारी, क्या भारत पर लगेगा प्रतिबंध?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नईदिल्ली, 25 मईः अमेरिकी प्रतिबंधों के विषय में अधिकारियों और निजी उद्योगपतियों के साथ बात करने और रूसी तेल खरीद को लगातार बढ़ने से रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के अधिकारी मंगलवार को भारत पहुंचे हैं। ट्रेजरी विभाग के एक प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादी वित्तपोषण और वित्तीय अपराधों की सहायक सचिव एलिजाबेथ रोसेनबर्ग गुरुवार को नई दिल्ली और मुंबई का दौरा करेंगी।

English summary

A Biden administration official headed to India on Tuesday to talk with officials and private industry about US sanctions, the Treasury Department said, as Washington seeks to keep India’s purchases of Russian oil from rising.