यूक्रेन में पुतिन की सेना की धीमी प्रगति पर अमेरिका का बड़ा दावा, 60% रूसी मिसाइल फेल हुई

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वॉशिंगटन, 25 मार्च: रूस खुद को विश्व की महाशक्ति बताता है, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह से उसकी सेना का अबतक सामना किया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रूस की ओर से बार-बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है। अब एक अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि दरअसल, रूस इस लड़ाई को अपनी जमीन से मिसाइलें दाग कर जीतना चाहता है, लेकिन असलियत में उसकी आधी से ज्यादा मिसाइलें फेल हो जा रही हैं।

English summary

US intelligence sources have been quoted as saying that Russia has so far fired more than 1100 missiles at Ukraine, of which 60 percent have failed, due to which the military operation is getting delayed