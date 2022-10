'हर एक इंच की रक्षा करेंगे', यूक्रेन को रूस ने तोड़ा तो बौखलाए जो बाइडेन, पुतिन ने भेजा परमाणु बॉम्बर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/कीव/मॉस्को, अक्टूबर 01: रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से तोड़ दिया है और जोनबास क्षेत्र का विलय पुतिन ने अपने देश में करवा लिया है, जिसके बाद बौखलाए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है और कम से कम 1000 रूसी लोगों के साथ साथ रूस के आर्म्स सप्लाई नेटवर्क, कई कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है, वो यूक्रेनी जमीन का इंच- इंच वापस हासिल करने की दम लेंगे। माना जा रहा है, कि यूक्रेनी क्षेत्र के रूस में विलय होने के बाद अब युद्ध काफी खराब दिशआ में जा सकता है और अब एक्सपर्ट्स परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं कर रहे हैं।

English summary

US President Joe Biden has said that the US and NATO will defend every inch, while Putin has deployed nuclear bombers near the Finnish border.