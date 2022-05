ईद पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, दुनियाभर में मुस्लिमों को बनाया जा रहा निशाना, दी मुबारकबाद

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 03: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईद के मौके पर कहा है कि, पूरी दुनिया में मुस्लिमों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को मुस्लिमों को लेकर ये अहम बयान दिया है और कहा है कि, दुनियाभर के मुसलमान अभी भी समाड में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं, जहां भी वो रहते हैं।

English summary

The President of America has said on the occasion of Eid that Muslims are being targeted all over the world.