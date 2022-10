रूस करेगा न्यूक्लियर ड्रिल! टेंशन में आया अमेरिका, बाइडेन बोले, अंजाम भुगतने को तैयार रहें पुतिन

International

रूस और यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine conflict) के बीच व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी से अमेरिका काफी चिंतित है। इतना ही नहीं नाटो के परमाणु युद्धाभ्यास के बाद रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से अमेरिका काफी घबराया हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अमेरिका को अपने अपने परमाणु बलों के अभ्यास के बारे में सूचित कर दिया है। जिसे वह जल्द ही अंजाम देने वाला है। वहीं अमेरिका रूस के परमाणु हमले को लेकर चेतावनी दी है।

English summary

US President Joe Biden has warned Russia against using nuclear weapons in Ukraine, saying it would be an incredibly serious mistake.The Biden administration had earlier said Russia had given notice that it intended to stage routine drills of its nuclear capabilities while Ukraine’s nuclear energy operator claimed its neighbour was performing some secret work at Europe’s largest nuclear power plant.As per Reuters Russia has notified the United States about its plans to carry out annual exercises of its nuclear forces, the US government said.