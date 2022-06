सऊदी अरब के घुटनों पर आया अमेरिका! प्रिंस सलमान से मिलने रियाद जाएंगे बाइडेन, लगाएंगे गुहार!

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 03: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने पिछले साल सऊदी अरब क्राउन प्रिंस से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था, वो इस साल प्रिंस सलमान से मनुहार करने खुद सऊदी अरब का दौरा करेंगे। जो बाइडेन उस वक्त सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जब खुद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन नहीं उठाया।

President of America has decided to go to Saudi Arabia so that he can meet Prince Salman himself.