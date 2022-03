रूस की धमकी के बाद भी पोलेंड के फाइटर जेट्स यूक्रेन भेजेगा अमेरिका, विश्वयुद्ध करवाएं जो बाइडेन?

International

Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 06: रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में फाइटर जेट्स भेजने की कोशिश में लगा है और ऐसा लग रहा है, मानो अमेरिका यूक्रेन युद्ध को खत्म होने ही नहीं देना चाह रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, यूक्रेन युद्ध की सबसे खास बात ये है, कि दुनिया के सभी देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक युद्ध रोकने की अपील नहीं की है। वहीं, अमेरिका पोलैंड के साथ एक समझौता करने जा रहा है, जिसके तहत पोलैंड के लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाएगा।

