क्या रूस कर रहा है 'फॉल्स फ्लैग' ऑपरेशन की तैयारी? जानिए क्यों पुतिन के 'प्लान' से डरा है अमेरिका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, जनवरी 15: क्या रूस वास्तव में यूक्रेन पर हमला करने वाला है और क्या अगले एक से दो महीने में हमारी धरती पर भीषण जंग होने जा रहा है, कम से कम अमेरिका ने तो इसकी पुष्टि कर दी है और व्हाइट हाउस की तरफ से पहली बार बताया गया है, कि अमेरिका आखिर किस तरह से यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अमेरिका ने कहा है कि, यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस सिर्फ एक मौके की तलाश में है और यूक्रेन रूस को कोई भी मौका नहीं दे रहा है, लिहाजा रूस अब खुद ही उस मौके को बनाएगा।

कौन हैं नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक, जो बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, जॉनसन का जाना तय?

English summary

US intelligence agencies have claimed that Russia is preparing for a false flag operation, so that it can easily take over Ukraine.