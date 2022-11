US Mid-Term Polls: मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के पांच नेताओं का जलवा, जानिए कौन जीते

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनावों (US Mid-Term Polls) में, सत्तारूढ़ डेमोक्रेट पार्टी के पांच भारतीय-अमेरिकी सांसदों को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया है। इन सभी नेताओं की जीत से भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों में खासा उत्साह है। जीते हुए उम्मीदवारों को भारत से बधाई संदेश मिल रहे हैं।

English summary

Apparently, five Indian-American lawmakers clinched victory during the US mid-term elections and were elected to the US House of Representatives. The five lawmakers who were elected from the ruling Democrat Party, include Raja Krishnamoorthi, Ro Khanna, Pramila Jayapal and Ami Bera.