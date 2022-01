अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाया कोहराम, वॉशिंगटन में आपातकाल, बर्फबारी से लॉकडाउन जैसे हालात

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 04: अमेरिका में एक तरह कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है, तो दूसरी तरफ बर्फीले तूफान ने देश की स्थिति को काफी खराब कर दिया है और पूरे अमेरिका में अघोषित लॉकडाउन लगा हुआ है। अमेरिका के कई राज्यों में आसमान से गिर रहे सफेद आफत ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया है और लोगों का अपनी घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। स्थिति ये है कई राज्यों में स्कूल और सरकारी दफ्तरों को बंद करना पड़ा है।

Normal life has been disrupted due to the snow storm in America and a state of emergency has been declared in the capital Washington.