अमेरिका मंकीपॉक्स के खिलाफ नई तरीके से लड़ेगा, जानें क्या है रणनीति

न्यूयॉर्क, 29 जून : एक तरफ कोरोना महामारी दूसरी तरफ मंकीपॉक्स(monkeypox) बीमारी, दोनों ने लोगों को तबाह कर रखा है। जानकारी के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने मंकीपॉक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक नई योजना की शुरूआत की है। जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत मंकीपॉक्स से संक्रमित इलाके और लोगों को उच्च प्राथिमिकता में रखा जा रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने मंगलवार को कहा कि, बवेरियन नॉर्डिक ए /एस की Jynneos vaccine की सैकड़ों हजारों खुराक एक स्तरीय-आवंटन प्रणाली के माध्यम से प्रशासन की नई योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

पुरुष समलैंगिक को खतरा अधिक

जानकारी के मुताबिक,समलैंगिक पुरुषों में मंकीपॉक्स का खतरा अधिक पाया गया है। जानकारी के मुताबिक, एचएचएस राज्य और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ काम करेगा ताकि उच्चतम जोखिम वाले लोगों को टीका मिल सकें। इस योजना के अंतर्गत LGBTQ समुदाय के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर वैसे लोग जो पुरुष होकर भी पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। अमेरिका में मंकीपाक्स के मामले बढ़कर 306 हो गए हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार, कम परीक्षण होने के कारण मामले की संख्या में कमी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि,Jynneos vaccine की सीमित आपूर्ति का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को मिलना चाहिए।

जरुरतमंदों को मिले लाभ

एचएचएस सहायक सचिव डॉन ओ'कोनेल ने एक बयान में कहा कि,'हमारा लक्ष्य अभी यह सुनिश्चित करना है कि Jynneos वैक्सीन की सीमित आपूर्ति उन लोगों के लिए तैनात की जाए जो इससे सबसे तुरंत लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हम अतिरिक्त वैक्सीन खुराक सुरक्षित करना चाहते हैं। वहीं, व्हाइट हाउस कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने मीडिया से बातचीत में कहा, कोविड -19 के विपरीत, मंकीपॉक्स एक्सपोजर के बाद टीकाकरण वायरस के प्रसार को धीमा करने और उन लोगों की रक्षा करने में काफी मदद कर सकता है जो सबसे कमजोर हैं।'

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स बीमारी

मंकीपॉक्स बीमारी एक ऐसे वायरस के कारण होती है, जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद 1970 में यह 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। 2003 में पहली बार अमेरिका में इसके मामले सामने आए थे। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके 75% मरीज पुरुष थे। ब्रिटेन में इसके मामले पहली बार 2018 में सामने आए थे।

