''राक्षस बनने वाले थे मेरे बच्चे, उनके पास था सर्प डीएनए, इसीलिए ले ली उनकी जान'', एक सनकी बाप की कहानी

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 14: हमारी दुनिया में सिरफिरों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों की तो बिल्कुल कमी नहीं है, जो दिमागी पागलपन में ऐसा ऐसा कदम उठाते हैं, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका के एक शख्स ने अपने दो बच्चों को बेरहमी से इसलिए मार डाला, क्योंकि वो सोचता था कि उसके बच्चों के डीएनए सांपों जैसा है और ये आगे जाकर इस दुनिया के लिए 'राक्षस' साबित होगा।

English summary

In America, a father influenced by Quan Theory took away the lives of his two children. The father said that the DNA of both the children was snake DNA.