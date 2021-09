अमेरिका जैसे 'दगाबाज दोस्त' के साथ चीन को चुनौती दे पाएगा भारत? क्यों बढ़ गई मोदी सरकार की चिंता?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 04: पिछले एक महीने में वैश्विक राजनीति पूरी तरह से बदल गई है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ जो जाल बुना है, उसने भारत को चिंता में डाल दिया है। लेकिन, सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की विश्वसनीयता में आई कमी को लेकर है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका जैसे 'मौकापरस्त' पार्टनर के साथ मिलकर क्या भारत चीन को चुनौती दे पाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि क्या चीन को रोकने के लिए बनाया गया क्वाड अपना प्रभाव खोता हुआ नजर आ रहा है?

तालिबान की सरकार बनने से पहले काबुल पहुंचे ISI चीफ, भारत के लिए बड़ा खतरा, इस्लामाबाद से चलेगी सरकार?

English summary

The way America left India alone in Afghanistan raises questions whether India has become alone in South Asia? And does the quad have any significance now?