अमेरिका में कोरोना वायरस से भारत जैसे हालात, ऑक्सीजन किल्लत से तड़प रहे लोग, अस्पतालों में जगह नहीं

oi-Abhijat Shekhar

फ्लोरिडा, सितंबर 04: संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोनावायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक कहर बरपा रहा है और लगातार फैलता जा रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई है, जैसा भारत में अप्रैल और मई के महीने में था। खासकर फ्लोरिडा राज्य में कोरोना वायरस काफी ज्यादा घातक हो चुका है। फ्लोरिडा में कोरोना वायरस से सिर्फ एक हफ्ते में 2 हजार 345 लोगों की मौत हो गई है। जबकि, बाकी राज्यों में भी काफी लोगों की मौत हो रही है।

English summary

In many states of America, the situation has worsened due to corona virus. The situation is out of control in Florida.