चीन-उत्तर कोरिया का हाइपरसोनिक स्पेस WAR, अमेरिका-जापान कर पाएगा तानाशाहों पर पलटवार?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 07: दुनिया में अगर इस वक्त सनकी तानाशाहों की लिस्ट बने, तो टॉप पर चीन के तानाशाह शी जिनपिंग और नंबर दो पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को ही रखा जाएगा। इन दोनों तानाशाहों ने अपने 'पागलपन' भरे फैसलों से पूरी दुनिया को दहशत में डाल रखा है, खासकर हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर ये दोनों देश, जिस तरह से धरती से लेकर अंतरिक्ष तक प्रक्षेपण कर रहे हैं, वो तबाही लाने के लिए काफी है। लेकिन, अब अमेरिका और जापान ने इन दोनों तानाशाहों के पर कतरने की मंशा के साथ एक महाप्लान बनाया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या ये दोनों देश...चीन और उत्तर कोरिया को रोक पाएंगे?

English summary

Will the US and Japan be able to challenge China and North Korea's hypersonic space missile program with their defense deal?