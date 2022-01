एक साल में 7.4 करोड़ बढ़ेगी आबादी, हर एक सेकंड 4.3 लोगों का जन्म, जानिए दिलचस्प हिसाब-किताब

International

वॉशिंगटन, जनवरी 01: अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने विश्व में इस साल होने वाली जनसंख्या वृद्धि को लेकर बेहद दिलचस्प गणनाएं की हैं। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने बताया है कि, इस साल पूरी दुनिया में कितने लोग जन्म लेगें, कितने लोगों की इस साल मौत हो जाएगी, यहां तक की इस साल हर एक सेकंड में कितने नये लोग जन्म लेंगे, इसका भी दिलचस्प अनुमान अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की तरफसे लगाया गया है।

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो का अनुमान

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार आज एक जनवरी 2022 को पूरी दुनिया की आबादी बढ़कर करीब 7 अरब 80 करोड़ो हो गई है और इस एक साल में दुनिया की आबादी में 7 करोड़ 80 लाखनये लोग जुड़े हैं, जो 0.9 प्रतिशत वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने अनुमान लगाया है कि, इस साल दुनियाभर में हर सेकंड 4.3 बच्चों का जन्म होगा, जबकि हर एक सेकंड में 2 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जनगणना ब्यूरो का अनुमान है कि, पिछले एक साल में अमेरिका की आबादी में 7 लाख 70 हजार की वृद्धि हुई है और नए साल के दिन 2022 में अमेरिका की आबादी बढ़कर 33 करोड़ 24 लाख हो गई है। जनगणना ब्यूरो का अनुमान है कि पिछले साल के नये साल के मुकाबके इस साल के नये साल के बीच जनसंख्या में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अमेरिका में वृद्धि दर

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने अनुमान लगाया है कि, अमेरिका की जनसंख्या में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की वृद्धि और एक व्यक्ति की कमी होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन भी शामिल है। जबकि, अमेरिका में हर नौ सेकंड में एक जन्म और हर 11 सेकंड में एक मौत होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं, अमेरिका में हर 130 सेकंड में किसी दूसरे देश से कोई ना कोई बसने के लिए आता है।

