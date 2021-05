UN में अमेरिका ने फिर इजरायल को बचाया, फिलिस्तीन को दिया बड़ा झटका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/येरूशलम, मई 18: इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के बीच यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने एक बार फिर से इजरायल का मजबूती से साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका ने साझा बयान जारी करने से रोक दिया है। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार अमेरिका ने फिलिस्तीन का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूती से साथ दिया है। अमेरिका के इस कदम से फिलिस्तीन को बड़ा झटका लगा है। इजरायली मीडिया ने राजनयिकों के हवाले से इजरायल को यूएन में अमेरिका से मिले इस समर्थन की रिपोर्ट को पब्लिश किया है।

English summary

Due to the US veto power, the United Nations has not been able to issue its statement on the Israel-Palestine conflict for the third consecutive time.