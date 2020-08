चीन पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, Huawei से जुड़ी 38 कंपनियों को भी किया बैन

International

oi-Richa Bajpai

वॉशिंगटन। अमेरिका ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए उन 38 कंपनियों पर भी बैन लगा दिया है जिन्‍होंने चीन की टेली कम्‍यूनिकेशन कंपनी हुआवेई के साथ काम कर रही थीं। अमेरिका के ब्‍यूरो ऑफ इंडस्‍ट्री एंड सिक्‍योरिटी (बीआईएस) की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। यह विभाग अमेरिका के वाणिज्‍य मंत्रालय के तहत आता है। इस बात की घोषणा भी की गई है कि हुआवेई की यूएस चिप तक पहुंच को भी सीमित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें-लद्दाख में जिद्दी चीन को जवाब देने के लिए तैयार भारत!

एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हुआवेई, अमेरिकी पुर्जों को थर्ड पार्टी कंपनियों की मदद से खरीद रही थी। ऐसा करके वह प्रतिबंध को विफल करने में सफल हो रही थी। अमेरिका की तरफ से जो बैन लगाया गया है कि वह हुआवेई की उन कंपनियों पर है जो 21 देशों में मौजूद हैं। इन कंपनियों के सेंटर्स चीन के बाहर हैं और कुछ यूरोप में भी फैले हुए हैं। प्रेस रिलीज से साफ है कि हुआवेई को अमेरिका की बड़ी कंपनियों के साथ बिजनेस करने से रोकना राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के प्रशासन का अहम लक्ष्‍य है। अमेरिका के वाणिज्‍य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा है कि हुआवेई और उसकी सहयोगी कंपनियों ने 'अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों को कमजोर करने वाले तरीकों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से काम किया है।'

Today, we dealt a direct blow to Huawei and the repressive Chinese Communist Party by further limiting Huawei’s ability to acquire U.S. technology and compromise the integrity of the world’s networks and Americans’ private information.