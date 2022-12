भारत-चीन संघर्ष पर अमेरिका का आया बयान, जानिए क्या व्हाइट हाउस और पेंटागन ने भारत का साथ दिया?

विशेषज्ञों का मानना है कि, गलवान घाटी संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया था और चीन की आलोचना नहीं की थी। वहीं, भारत अब किसी भी संघर्ष को अपने बूते जवाब देने की रणनीति पर चल रहा है।

US ON India-China Tawang Clash: अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुए संघर्ष के बाद अब अमेरिका का बयान आया है। भारत के लिए अमेरिका का बयान काफी अहम माना जा रहा था और ऐसा इसलिए, क्योंकि यूक्रेन मुद्दे को लेकर जब भारत ने रूस की आलोचना नहीं की, तो अमेरिका की तरफ से नाराजगी दिखाई गई थी। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने भी साफ किया था, कि भारत को चीन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों का साथ नहीं मिला है। वहीं, एक्सपर्ट्स का भी कहना है, कि पश्चिमी देशों ने गलवान संघर्ष के बाद भी सीधे तौर पर भारत का साथ नहीं दिया था।

