UNSC में उत्तर कोरिया पर घमासान, अमेरिका से भिड़े चीन-रूस, किम जोंग को भारत ने लगाई फटकार

oi-Abhijat Shekhar

North Korea News: कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरया की आक्रामकता को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर बहसबाजी हुई है, जिसमें उत्तर कोरिया के एक के बाद एक लगातार मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर यूएनएससी में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से चीन और रूस भिड़ गये। जिसके बाद यूएनएससी दो हिस्सों में बंट गया और फिर यूएनएससी की कार्रवाई रोकनी पड़ी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की आक्रामकता को लेकर गहरी चिंता जताई है और एक दिन पहले तो उत्तर कोरिया ने 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स को दक्षिण कोरिया की सीमा के पास भेज दिया था, जिसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप मे जंग के हालात बन गये हैं।

English summary

The US and Russia China clashed at the UNSC over North Korea's frequent missile tests. At the same time, India has also reprimanded Kim Jong Un.