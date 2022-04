ब्राह्मणों को निशाना बनाते हुए अमेरिकी प्रोफेसर ने भारत को बताया गंदा देश, हो रही आलोचना

International

oi-Love Gaur

वाशिंगटन, 12 अप्रैल: दुनिया के ज्यादातर देशों में भारतीय लोग बसते हैं। देश का नाम ऊंचा करने के साथ-साथ भारतीय दूसरे देशों को भी काफी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कानून की प्रोफेसर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भारतीय प्रवासियों (Indian immigrants) की ऐसा आलोचना की, जिसको सुनकर के बाद किसी भी भारतीय को गुस्सा आना लाजमी है। इस वाीडियो के वायरल होने के बाद पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा।

Wax then attacks Indian immigrants for criticizing things in the US when "their country is a shithole" and goes on to say that "the role of envy and shame in the way that the third world regards the first world [...] creates ingratitude of the most monstrous kind." pic.twitter.com/dUL9coinS9