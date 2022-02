Ukraine-Russia News Update: यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन क्या-क्या हुआ? जानिए सारे अपडेट्स

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, फरवरी 26: यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तीसरे दिन रूसी सेना शनिवार को देश की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है, जिसको लेकर यूक्रेनी अधिकारियों ने राजधानी कीव के निवासियों को घर के अंदर या शेल्टर होम में रहने की चेतानी जारी कर दी है। राजधानी कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने देश छोड़कर भागने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने देश से दुश्मनों के खिलाफ "दृढ़ता से खड़े" होने की अपील करते कहा कि, "यूक्रेन के भाग्य का फैसला अभी किया जा रहा है"।

English summary

Ukrainian President will not run away, America has given money to buy weapons... Know the big updates of the third day of Ukraine war.